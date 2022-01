La Farnesina intitola una sala a Sassoli, Di Maio: fieri di lui

Roma, 19 gen. (askanews) – “Siamo tutti fieri di aver avuto un rappresentante così illustre e così degno alla guida dell’emiciclo di Strasburgo, grazie caro David, e per questo abbiamo sentito qui al ministero degli Affari Esteri di voler dedicare alla sua memoria questa sala, la Sala dei Trattati europei della Farnesina, in cui sono custodite le copie originali del Trattato di Roma, un gesto simbolico ma per noi carico di significato non solo per onorare la sua memoria ma per portarne avanti i valori e gli ideali di Europa”.

Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio nel corso della cerimonia di intitolazione della Sala dei Trattati europei della Farnesina a David Sassoli.

La Sala dei Trattati europei che “da oggi porterà il suo nome e

potrà essere memento tangibile della necessità di proseguire con

ambizione e coraggio e determinazione in questo perocorso”, ha detto portando poi un piccolo aneddoto del presidente dell’Europarlamento: “Quando David veniva a trovarmi, arrivava sempre un po’ in anticipo, lo trovavo che guardava le teche con le copie dei Trattati con gli occhi della meraviglia.

Ed era anche il modo con cui trattava le persone. Intitolargli questa Sala oggi mi farà ricordare sempre lui che guarda quei Trattati come se fosse la prima volta e spero che potremo trasmettere questa meraviglia per il progetto europeo che non ha mai smesso di nutrire ogni giorno”.

(fonte immagini Youtube Farnesina)