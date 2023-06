La felicità? Una questione di spiritualità, ma anche di marketing

Milano, 9 giu. (askanews) – Anche il marketing può far scoprire la felicità: ne è convinta Maurizia Mancini, che ha fondato un’azienda di formazione nella quale si insegna a usare il marketing per la conquista della felicità più profonda: “Felici davvero”. “Nelle aziende e nelle persone che aiutavo a migliorare da un punto di vista di comunicazione e marketing – ha detto Mancini ad askanews – c’erano molti autosabotaggi, dati in realtà da dei problemi che c’entravano con la felicità non con l’azienda, cioè c’entravano con quelli che sono le visioni del mondo personale che ci limitano. Allora a un certo punto ho deciso semplicemente di mettere insieme tutto, perché così potevo avere l’impatto che volevo avere: la mia azienda si chiama Felici Dravvero perché io vorrei che le persone sapessero come si fa a essere felici a lungo termine davvero, e il modo migliore per farlo è andare a prendere proprio quegli ambienti più mondani, le cose più pratiche che noi facciamo e il marketing è una cosa praticissima, quindi ci mette davanti a delle cose concrete, quindi non ce la raccontiamo. Possiamo applicare delle tecniche, per esempio quelle della Berkeley University che ho studiato, a delle cose concrete e molto diverse dal solito”.

Il punto sembra essere proprio questo: unire la dimensione pratica a un atteggiamento che è dichiaratamente “trascendentale” e “spirituale”. E Mancini ci è arrivata integrando alcuni strumenti del marketing etico con valori, pratiche e principi delle antiche tradizioni sapienziali, cioè quelle discipline che l’essere umano ha sviluppato nei millenni per raggiungere la felicità e gli “stati superiori di coscienza”.

“In realtà il marketing per me è un modo per portare un modo di fare imprenditoria che veda l’essere umano nella sua totalità – ha aggiunto Maurizia Mancini -. Cioè non soltanto una funzione, non soltanto neanche una mente e un corpo, ma una mente, un corpo e uno spirito. Io sto cercando in maniera pratica di fare in modo che ci siano più di 10.000 persone felici nei prossimi due anni, perché in realtà ho già battuto il mio record di 10.000 persone felice negli ultimi anni, quindi altre 10.000, quindi concretamente felici a lungo termine, aiutando le persone che hanno più impatto da questo punto di vista. Quindi io in questo momento sto aiutando tutti i professionisti del cambiamento, che sono, per esempio, i terapeuti, gli psicologi, i coach, gli operatori olistici, gli operatori del benessere, a vivere loro per primi il marketing in maniera efficace e come crescita interiore, perché loro aiutano a loro volta le persone essere felici”.

Nella pratica la formatrice offre corsi di marketing digitale focalizzati sul raggiungimento di una felicità radicata e di risultati concreti, stimolando la meditazione, la crescita interiore e il team building: l’intento è quello di diffondere il modello del “gruppo sinergico”, basato sulla struttura a cerchio tipica dei piccoli gruppi tribali: emozioni, esigenze e dubbi dei singoli diventano un patrimonio del gruppo, dando risultati più rapidi sia al team che ai singoli membri.