La fermezza della first lady ucraina: “Cedere territori significa cedere libertà”

Scaturisce dalla convinzione che comunque Vladinir Putin non si arresterà la fermezza della first lady ucraina: “Cedere territori è come cedere libertà”

La fermezza della first lady ucraina Olena Zelenska è emersa tutta in una intervista rilasciata ad ABC News: “Cedere territori significa cedere libertà”. La moglie di Volodymyr Zelensky si pone concettualmente sulla stessa linea intransigente del marito e spiega che la via non sarà mai quella.

Tra l’altro per Zelenska la cessione di territori “non porrebbe fine all’invasione del presidente Vladimir Putin”.

La fermezza della first lady ucraina: “Non cederemo”

Ha detto la Zelenska: “Gli ucraini non possono accettare tutte quelle affermazioni che a volte sentiamo dai leader dei paesi, in alcuni casi dai leader di paesi grandi e influenti. Non puoi semplicemente concedere parti del tuo territorio, è come concedere una libertà”.

Il Donbass deve restare all’Ucraina

La linea ribadita da Zelenska è quella per cui la regione del Donbass , dove in questi giorni la Russia ha ora concentrato la sua offensiva, tornerà ad essere ucraina. Sono ore curciali queste, in cui la zona di Severodonetsk è di fatto in mano di Mosca. Ha chiosato la first lady al termine della sua intervista con il network Usa: “Anche se concedessimo i nostri territori, l’aggressore non si fermerebbe a questo, continuerebbe a premere, lanciando sempre più attacchi contro il nostro territorio”.