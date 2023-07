La Ferrari KC23 è la nuova "one off" della casa di Maranello

Maranello, 11 lug. (askanews) – Sembra più un’astronave che una hypercar stradale e, in effetti, la nuova “one off” di Maranello le caratteristiche per volare tra le stelle le ha tutte. È la Ferrari Kc23, pensata per l’uso non competitivo in pista, progettata e disegnata dal Centro Stile Ferrari, sulla base della 488 GT3 EVO, sotto la direzione di Flavio Manzoni, per un cliente estremamente esigente tra i più appassionati collezionisti del Cavallino rampante.

Tra le innovazioni che presenta, oltre a un’aerodinamica rivoluzionaria con linee fluide e sinuose, prese d’aria automatizzate, portiere ad apertura verticale, l’ala posteriore rimovibile e una particolare vernice Gold Mercury, appositamente sviluppata che cambia alla luce del Sole mentre i gruppi ottici anteriori ricordano quelli della 499P, l’auto endurance che ha trionfato alla 24 ore Le Mans.

Gli interni sono essenziali, come quelli da gara, mentre il motore è il V8 biturbo centrale-posteriore di 3.9 litri da 600 cavalli e 700 Nm di coppia della 488 GT3 Evo 2020, l’auto da corsa più vincente dei 76 anni di storia della Casa di Maranello, con oltre 530 vittorie e 119 campionati conquistati.

La KC23, farà la sua prima apparizione pubblica al Goodwood Festival of Speed in Regno Unito dal 13 al 16 luglio, prima di essere esposta al Museo Ferrari di Maranello dal 1° agosto al 2 ottobre.