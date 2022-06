La Festa della Musica nel mondo, il suono dell’estate che inizia

Milano, 22 giu. (askanews) – La Festa della Musica accende l’estate. In 120 nazioni, Italia compresa, concerti ed eventi hanno celebrato il solstizio d’estate. Un’edizione speciale visto che la festa compie il suo 40esimo anniversario in una estate con poche restrizioni e tanti eventi dopo gli anni complicati di inizio pandemia. Le immagini arrivano da Parigi e Lione dove la Festa delle Musica è stata festeggiata in grande stile.