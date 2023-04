La festa di Blanco per il lancio del nuovo album "Innamorato"

Roma, 14 apr. (askanews) – Tanta emozione e soddisfazione per l’arrivo del secondo album in studio di Blanco. L’artista multiplatino ha festeggiato con amici e collaboratori nel cuore di Roma l’uscita di “Innamorato”, dopo uno showcase allo scoccare della mezzanotte Blanco ha stappato una bottiglia con cui ha innaffiato u suoi ospiti, poi l’abbraccio con Mahmood, con cui aveva vinto Sanremo, con Michelangelo suo produttore e poi con tanti altri come Ariete e Shablo. “Sono felice – ha detto il cantautore ad askanews- è un momento molto emozionante”. Elegantissimo e sorridente Blanco ha voluto ringraziare tutti quelli che hanno creduto in lui e lo hanno sostenuto. L’album uscito venerdì 14 aprile in formato CD, vinile, CD e vinile autografato e in digitale su tutte le piattaforme per Island Records/Universal Music Italia, è stato anticipato dal successo del singolo “L’Isola Delle Rose”, certificato disco di platino, l’unica sensazionale collaborazione con Mina – la voce eterna della musica italiana – nel brano “Un Briciolo Di Allegria”, un dialogo tra due generazioni lontane che si incontrano su una traccia destinata a restare nel tempo.

Dopo il successo del Blu Celeste Tour, con 35 date andate sold out, Blanco è atteso, per la prima volta negli stadi, per due appuntamenti: martedì 4 luglio allo Stadio Olimpico di Roma e giovedì 20 luglio allo Stadio San Siro di Milano.