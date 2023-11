La Festa di Mr.Rain a Milano, tanti duetti ed emozioni

Milano, 20 nov. (askanews) – Mr.Rain, l’artista multiplatino, si è esibito sabato davanti ad un Mediolanum Forum di Assago completamente sold out e gremito di fan presenti per festeggiare insieme la fine del Supereroi Tour, prodotto da Colorsound, che corona un anno di grandissimi successi: dal podio a Sanremo, ai vertici di tutte le classifiche e alle numerose certificazioni. Lo spettacolo ha visto MR.Rain esibirsi in una scaletta dei suoi più grandi successi, dagli inizi della sua carriera fino ai brani più recenti come La fine del mondo, un milione di notti e Supereroi, canzone con cui Mr.Rain, ha salutato il suo pubblico, in un’esibizione emozionante insieme a ‘Il coro di Industrie Musicali’, lo stesso coro di bambini che lo ha accompagnato sul palco di Sanremo.

Una serata ricca di sorprese anche per la presenza sul palco, di alcuni ospiti che hanno duettato con Mr.Rain, come Alfa, Birdy, Clara, Sangiovanni e Fasma e un brano inedito dal titolo Figli della notte che Mr.Rain ha voluto regalare ai suoi fan e che sarà contenuto nel suo prossimo album in uscita nel 2024.

Mr.Rain ha annunciato due eventi a novembre 2024: 26 novembre Palazzo dello sport, Roma e 30 novembre Mediolanum Forum, Assago: l’apertura delle prevendite per queste due date è prevista a partire da martedì 21 novembre.