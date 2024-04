La festa per i 75 anni della Nato, taglio della torta a Bruxelles

La festa per i 75 anni della Nato, taglio della torta a Bruxelles

Milano, 4 apr. (askanews) – La NATO celebra il suo 75° anniversario a Bruxelles presso il quartier generale dell’alleanza di difesa guidata dagli Stati Uniti nella NATO con il capo dell’alleanza Jens Stoltenberg che esorta l’Europa e gli Stati Uniti a restare uniti di fronte ad una Russia sempre più aggressiva e alla prospettiva di un ritorno al potere di Donald Trump. “L’Europa ha bisogno dell’America per la sua sicurezza… Allo stesso tempo, anche il Nord America ha bisogno dell’Europa”, ha detto il capo della NATO Jens Stoltenberg alle autorità riunite per l’occasione, non poteva mancare il tradizionale taglio della torta con il logo della NATO.