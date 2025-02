La fibra sui monti bergamaschi: Open Fiber a Moio De' Calvi

Moio De’ Calvi, 19 feb. (askanews) – La fibra di Open Fiber ha raggiunto anche il piccolo comune montano di Moio De’ Calvi, in provincia di Bergamo: località sulle Orobie di 200 abitanti dove sono state raggiunte 350 unità immobiliari per 3 km di infrastruttura, nell’ambito del progetto che riguarda la copertura di oltre 6mila comuni nelle cosiddette “aree bianche” del Paese.

“La nostra mission – ha spiegato ad askanews Antonio Gregorace, Regional manager Lombardia Est di Open Fiber – è abbattere le distanze, ridurre il digital divide, offrendo a tutti i cittadini, indipendentemente dalla posizione geografica, a partire dalle grandi città per arrivare ai piccoli borghi, di avere le stesse opportunità di accesso alle reti Internet così come ai servizi digitali di ultima generazione”.

Nello specifico di Moio De’ Calvi la situazione della connettività era particolarmente difficile, a causa della poca copertura anche delle reti telefoniche mobili. “Nel 2019 quando ho iniziato – ci ha spiegato il sindaco di Moio De’ Calvi, Alessandro Balestra – avevamo una linea ADSL che andava a 7 mega, adesso siamo con la fibra comunque a 1 giga, quindi è una differenza epocale che ovviamente va di pari passo con l’evoluzione che abbiamo avuto negli ultimi anni. E ci rende attrattivi, non solo per la residenza, ma anche per il turismo e le seconde case: il turismo estivo invernale che per noi è sempre stato fondamentale”.

La particolarità della rete di Open Fiber è di essere interamente in fibra ottica, il che consente prestazioni migliori ed è progettata per supportare le innovazioni tecnologiche che arriveranno nei prossimi anni. “L’infrastruttura Internet è fondamentale – ha aggiunto Gregorace -: pensiamo alla domotica, piuttosto che al turismo, all telelavoro alla telemedicina allo smart working. Qui abbiamo realizzato un’infrastruttura in modalità FTTH Fiber to the Home o, meglio, fino a casa dell’utente finale. Grazie all’elevata stabilità e capacità di questa infrastruttura tutti i professionisti e ragazzi avranno la possibilità di vivere questo fantastico borgo e non rinunciare ad eventuali opportunità lavorative”.

E per le attività del comune, come il ristorante pizzeria La Mela, l’arrivo della fibra ha portato miglioramenti tangibili. “Sicuramente le cose sono migliorate – ci ha raccontato Anna Tassis, gestore del locale -: innanzitutto il POS per i pagamenti elettronici, quello ci ha aiutato particolarmente. Poi anche la velocità di internet, visto che qua da noi non prendono molto i telefoni e i computer e ho notato che, soprattutto d’estate, molti turisti vengono a utilizzare il computer qui da noi, perché sfruttano la connessione, prendono un caffè e in più possono anche lavorare nello stesso tempo”.

Il progetto è stato realizzato in accordo con il Comune di Moio De Calvi, la Provincia di Bergamo e la Regione Lombardia, nell’ottica anche di dare continuità ai cantieri e ridurre l’impatto ambientale.