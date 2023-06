La fibra Tim aumenta i giri del motore e si prepara al nuovo sprint estivo: da domenica 11 giugno sarà possibile rottamare la vecchia linea in rame ADSL (o RTG) e passare a una connessione ultrabroadband fino a 10 Gigabit con un bonus aggiunto.

Come passare alla fibra Tim?



Aspetti di meno, inquini di meno. Per l’occasione Tim ha pensato una campagna pubblicitaria ad hoc con un testimonial d’eccezione: il pilota Ducati e campione mondiale di Moto GP Francesco Bagnaia. Chi, d’altronde, meglio di lui può impersonare l’idea di una connessione che corre veloce? Attivando un’offerta tra TIM WiFi Power All Inclusive e TIM WiFi Power Top, i clienti che passano alla fibra di TIM riceveranno un bonus in bolletta di 120 euro (5 euro al mese per 24 mesi). In alternativa al bonus ADSL, un incentivo analogo sarà riconosciuto anche ai clienti che rottameranno il vecchio modem di loro proprietà – consegnandolo al tecnico TIM in fase di installazione della nuova linea –, così da favorire la rigenerazione e/o lo smaltimento sostenibile dei dispositivi che non vengono più utilizzati.

L’organizzazione della campagna



Con la scelta di Bagnaia Tim si (ri)avvicina alla casa motociclistica bolognese per ribadire ancora una volta l’eccellenza italiana: il logo TIM sarà applicato sulle ali anteriori e posteriori di entrambe le moto del Ducati Lenovo Team in occasione del Gran Premio d’Italia del Mugello (9, 10 e 11 giugno) e del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini (8, 9 e 10 settembre). Baby Said dei Maneskin sarà la colonna sonora dello spot, che andrà in onda sulle principali emittenti nazionali e sul web. La campagna televisiva sarà inoltre affiancata da uno spot radio.