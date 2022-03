Il figlio di un miliardario è morto in un tragico incidente durante una gara di pesca. La sua fidanzata era caduta in acqua dalla barca.

Il figlio di un miliardario è morto in un tragico incidente durante una gara di pesca. La sua fidanzata era caduta in acqua dalla barca.

La fidanzata cade in acqua dalla barca: lui muore per salvarla

Juan Carlos Escotet Alviarez, figlio del milionario banchiere Juan Carlos Escotet Rodriguez, è morto dopo essersi buttato in acqua per salvare la fidanzata, caduta dalla barca durante una gara di pesca. L’uomo è stato ucciso dall’elica della sua barca. Juan Carlos Escotet Alviarez stava partecipando ad una gara di pesca a Florida Keys a bordo della sua barca a vela, a circa sei miglia a est dell’Ocean Reef Club a North Key Largo.

La fidanzata Andrea Montero è improvvisamente caduta nell’oceano e Juan Carlos si è gettato dalla barca per salvarla. Secondo quanto riportato dalla Florida Fish and Wildlife Conservation Commission, che non accenna alle condizioni di salute della donna, l’uomo sarebbe stato colpito dall’elica della barca.

La vittima è il figlio di un banchiere miliardario

Il quotidiano venezuelano El Nacional ha svelato che l’uomo era il figlio del miliardario Juan Carlos Escotet Rodriguez, miliardario ispano-venezuelano presidente della banca venezuelana Banesco e di quella spagnola Abanca.

Juan Carlos Escotet Alviarez, secondo le informazioni diffuse, si è laureato all’Università di Miami e aveva una grande esperienza nello sviluppo immobiliare nell’area della Florida ed è stato direttore della divisione Usa di Banesco.