La fidanzata di Ezio Greggio ricorda il periodo della malattia: “Ho smesso di lavorare”

Romina Pierdomenico attuale fidanzata di Ezio Greggio ricorda il periodo durante il quale è stata costretta a fermarsi a causa della malattia.

38 anni di differenza e non sentirli, questi sono gli anni che separano Ezio Greggio, conduttore tra i più amati della tv e Romina Pierdomenico, attuale fidanzata classe 1993 con la quale è legata da diversi anni. Di professione modella, Romina è diventata nota al pubblico per aver preso parte all’edizione riproposta de “La sai l’ultima” e come corteggiatrice nella nota trasmissione condotta da Maria De Filippi “Uomini e Donne”.

Non tutti sanno che la giovane ha trascorso un periodo difficile a causa di una malattia – la psoriasi guttata – che l’ha tenuta ferma dal lavoro per diverso tempo.

A fanpage.it ha raccontato: “Passare dall’essere quasi Miss Italia a vivere ricoperta di macchie non è facile. Lavoravo tantissimo come modella. Da quel giorno dovetti fermarmi perché ero impresentabile”.

Fidanzata Ezio Greggio malattia, “Dovetti fermarmi perché ero impresentabile”

La fidanzata del noto conduttore ha parlato come il periodo della malattia sia stato difficile da affrontare non solo da un punto di vista personale, ma anche professionale. La psoriasi per un periodo le ha impedito di lavorare.

“Mi sono ritrovata senza lavoro e i tempi lunghi di guarigione mi impedivano di programmare qualsiasi colloquio”.

Nonostante tutto è riuscita guarire: “Gli sfoghi mi facevano male e mi davano prurito. Per fortuna le cure sono state pagate dallo stato perché così era previsto. Sono sopravvissuta ma non so ancora come ho fatto” – ha affermato.

Fidanzata Ezio Greggio malattia, la scoperta della psoriasi

Romina ha raccontato di aver notato qualcosa di strano mentre si stava facendo una doccia.

Si trattava di uno sfogo sulla pancia. Da lì in poi le cose si complicano tanto che nel giro di tre settimane viene trasportata in pronto soccorso piena di macchie: “Al San Raffaele incontro l’assistente del primario che capisce subito di che cosa si tratta, mi ricoverano per un giorno e finalmente comincio a curarmi”.

Fidanzata Ezio Greggio malattia, la guarigione

In un recente approfondimento del magazine ok salute ha raccontato che è riuscita a guarire dalla psoriasi tenendosi alla larga da tutto ciò che poteva darle stress e facendo tanta yoga e meditazione: “Ho imparato a respirare e a tenere alla larga tutto ciò che poteva, e che può ancora adesso, causarmi stress: ambienti, abitudini, pensieri.

Grazie alle posizioni yoga e alla meditazione sono riuscita a raggiungere quell’equilibrio necessario per guarire definitivamente dalla psoriasi”.