La Fifa annuncia: Coppa del Mondo per club a 32 squadre nel 2025

Roma, 16 dic. (askanews) – La Fifa ha rilanciato i suoi piani per una Coppa del Mondo per club allargata, un’iniziativa congelata durante la pandemia, annunciando un accordo di “principio” su un torneo quadriennale a 32 squadre da tenersi per la prima volta nell’estate del 2025.

“Quello che abbiamo deciso è una Coppa del Mondo a 32 squadre ogni quattro anni, la prima edizione si svolgerà nel 2025 in estate”, ha detto il presidente della Fifa Gianni Infantino in una conferenza stampa prima della finale della Coppa del Mondo in Qatar.