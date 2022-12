La Fifa chiede un minuto di silenzio in onore di Pelé prima delle partite in tutto il mondo

La Fifa chiede un minuto di silenzio in onore di Pelé prima delle partite in...

Un minuto di silenzio per Pelé: è la richiesta della Fifa alle federazioni associate per rendere omaggio al calciatore recentemente scomparso.

La morte di Pelé ha sconvolto il mondo del calcio: per ricordare e rendere omaggio al leggendario calciatore, la Fifa ha chiesto che venga osservato un minuto di silenzio prima di ogni partita che verrà disputata in tutto il mondo.

In seguito alla morte di Pelé, la Fifa ha rivolto un appello molto preciso a tutte le federazioni associate. La Federazione Internazionale di calcio, infatti, ha chiesto di far rispettare un minuto di silenzio prima di ogni partita che verrà disputata su tutti i campi di calcio. Il minuto di silenzio verrà osservato in questo fine settimana e nel prossimo in modo tale da rendere omaggio all’indimenticabile Edson Arantes do Nascimiento, detto Pelé.

La nota ufficiale della Federazione internazionale di calcio

“Edson Arantes do Nascimiento era un’icona calcistica come nessun’altra, ha portato la magia del calcio sudamericano nel mondo e ha dato un senso alla frase ‘The Beautiful Game’. Finché si giocherà a calcio, Pelé sarà ricordato e ci mancherà“. Queste le parole che si leggono nella nota ufficiale diffusa dalla federazione internazionale dopo la drammatica scomparsa del leggendario calciatore che si è spento nella giornata di giovedì 29 dicembre.