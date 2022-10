La figlia di Giorgia Meloni, Ginevra, protagonista del giuramento al Quirinale

Ginevra saltellava divertita accanto al padre, Andrea Gianbruno, attirando l'attenzione di fotografi e social.

Durante il giuramento del nuovo governo Meloni a rubare la scena alla nuova premer e ai nuovi ministri è stata Ginevra, la figlia di Giorgia Meloni, di rosa vestita e con uno zainetto, come se fosse una normale giornata di scuola.

La figlia di Giorgia Meloni ruba la scena al Quirinale

Appena scesa dall’auto, Ginevra ha iniziato a saltellare divertita, attirando l’attenzione di tutti i fotografi presenti e degli utenti sui social. Poi è entrata nel palazzo del Quirinale mano nella mano con il padre, Andrea Gianbruno. I due si sono seduti nella prima fila del salone delle feste. Ginevra ha chiesto un bicchiere d’acqua agli adetti, che ha poi ringraziato con un grande sorriso.

Presenti anche Andrea Gianbruno e Arianna Meloni

Andrea Gianbruno indossava un abito scuro e la cravatta che Giorgia Meloni ha regalato agli eletti di Fratelli d’Italia, che sullo sfondo blu ha una piccola bandiera italiana. Al Quirinale anche un’elegantissima Arianna Meloni, sorella della nuova premier.

“Cara mammina, sono tanto felice che hai vinto”

Dopo aver vinto le elezioni, Giorgia Meloni aveva condiviso sui social il biglietto dedicatole da Ginevra: “Cara mammina, sono tanto felice che hai vinto.

Ti amo”. Anche durante il discorso della notte del voto, Meloni aveva voluto ringraziare la figlia: “Voglio ringraziare la mia famiglia. Andrea, mia figlia, mia sorella, mia madre. Tutti quelli per i quali io ci sono stata meno di quanto loro ci fossero per me. Ringrazio il mio staff, perché se non hai persone che ti vogliono bene veramente certe cose non le riesci a fare”.