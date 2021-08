La figlia di Paul Walker si sposa a 22 anni: chi è il fidanzato di Meadow

Meadow Walker, figlia dell'attore Paul Walker, ha ricevuto un prezioso anello di fidanzamento dal fidanzato Louis Thornton-Allan.

Meadow Walker, figlia del compianto attore Paul Walker, ha ricevuto la fatidica proposta dal fidanzato aspirante attore Louis Thornton-Allan.

Meadow Walker: l’anello di fidanzamento

Visibilmente emozionata Meadow Walker ha postato sui social un breve video dove la si vede portare all’anulare un prezioso anello di fidanzamento: la 22enne figlia di Paul Walker avrebbe ricevuto la fatidica proposta dal fidanzato Louis Thornton-Allan, suo coetaneo e aspirante attore.

In tanti tra fan, amici e colleghi di meadow – che oggi ha intrapreso la carriera di modella – le hanno fatto le congratulazioni tra i commenti al suo post, e non vedono l’ora di saperne di più sui suoi fiori d’arancio.

Louis Thornton-Allan è di origine britannica e sta studiando recitazione allo Stella Adler Studio of Acting di New York. Secondo indiscrezioni lui e Meadow si frequenterebbero già da diverso tempo.

Meadow Walker: cosa fa la figlia di Paul Walker

Paul Walker è morto il 30 novembre 2013 in un tragico incidente stradale, quando sua figlia Meadow (nata dall’amore per Rebecca Soteros) aveva solamente 15 anni. In seguito la ragazzza ha fondato la Paul Walker Foundation (che si occupa della tutela di mari oceani, grande passione dell’attore scomparso) proprio in ricordo di suo padre. Meadow inoltre ha intentato causa contro la Porsche per la morte di suo padre (che al momento della scomparsa era a bordo proprio di una Porsche Carrera).

Meadow e suo nonno, padre dell’attore, sono riusciti a raggiungere un accordo con la famosa casa automobilistica.

Meadow Walker: il padre

Meadow è sempre stata molto legata a suo padre Paul Walker e la sua scomparsa ha segnato profondamente la ragazza. Nel corso degli anni la giovane modella ha potuto contare sull’affetto e il sostegno di Vin Diesel (intimo amico e collega di suo padre) e dei tre figli dell’attore.

Ogni anno Meadow ricorda suo padre Paul Walker con dei commoventi messaggi via social a testimonianza del loro profondo legame.

In un anniversario della scomparsa di Paul Walker Meadow ha pubblicato una foto in cui lei, ancora bambina, dorme accanto al padre, e ha scritto: “Una stupida giornata da ricordare con tristezza. Oggi è la celebrazione dell’amore e della felicità che hai portato nel mondo. Ecco una foto del mio migliore amico e io che sonnecchiamo”.