“La figlia oscura”, Colman: la mia Leda onesta e complicata

Roma, 5 apr. (askanews) – Ha vinto il premio per la miglior sceneggiatura all’ultimo festival di Venezia, entusiasmato la stampa internazionale e dal 7 aprile arriva nei cinema italiani “La figlia oscura”, il film di cui Maggie Gyllenhaal è autrice, regista e produttrice. Il film è tratto dal romanzo omonimo di Elena Ferrante e interpretato da tre straordinarie attrici: Olivia Colman, Dakota Johnson e Jessie Buckley.

Protagonista è una donna, Leda, che durante una vacanza da sola al mare resta affascinata dal rapporto tra una giovane madre e la sua figlioletta.

Leda viene però sopraffatta dai propri ricordi, da quel sentimento di terrore, confusione provato nelle prime fasi della maternità. Un gesto impulsivo sconvolge Leda e la proietta nel sinistro mondo della propria mente, dove è costretta ad affrontare le scelte che ha compiuto quando era una giovane madre.

Colman spiega: “Leda è difficile da inquadrare. E’ molto intelligente, molto istruita, sappiamo che viene dalla provincia, ha lavorato fino a diventare una insegnante, quindi notevole, ma è così onesta nell’ammettere che non è una madre naturale, che ha faticato davvero con gli anni dell’infanzia.

E’ una donna complicata”.

La regista è rimasta colpita proprio dal modo in cui Ferrante raccontI un aspetto dell’essere madre che viene di solito celato, e che lei stessa Ha vissuto.

Sapevo due cose di Leda da cui partire e una era che sicuramente non poteva essere pazza, se fosse stata pazza avrei fatto un film già visto. E chiunque avrebbe potuto dire: guarda che mamma cattiva, folle, invece io sono una madre così brava. Ma non era questo il significato. E ho anche sentito che era importante che lei fosse meravigliosa, divertente, e umana soprattutto, con il sangue che scorre nelle vene. Ho provato compassione per Leda, come donna, regista, artista, in ogni momento. Incluso questa cosa impensabile che lei fa”.