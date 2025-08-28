La fine della dinastia Shinawatra? La Corte Costituzionale thailandese decide

La crisi politica in Thailandia è arrivata a un punto cruciale. AGGIORNAMENTO ORE 12:30 La Corte Costituzionale del Paese si prepara a decidere se rimuovere Paetongtarn Shinawatra, Primo Ministro sospeso, dopo un controverso scambio telefonico con l’ex leader cambogiano Hun Sen. Questo verdetto potrebbe avere conseguenze devastanti per la dinastia Shinawatra e destabilizzare ulteriormente il già fragile panorama politico di questa nazione del sud-est asiatico.

Il verdetto che può cambiare tutto

L’udienza di venerdì rappresenta il secondo di tre casi cruciali che coinvolgono Paetongtarn, 39 anni, e suo padre, l’ex Primo Ministro Thaksin Shinawatra, attualmente in libertà vigilata dopo un controverso ritorno in Thailandia. FLASH – Nelle ultime ore… Se la Corte dovesse emettere un verdetto sfavorevole, Paetongtarn diventerebbe la quinta premier dal 2008 a essere destituita dai giudici thailandesi, accusati da numerosi critici di servire gli interessi dell’establishment militare e monarchico del Paese. Ma cosa significherebbe questo per il futuro del governo?

Una rimozione di Paetongtarn potrebbe aprire la strada a elezioni anticipate, un’ulteriore sfida alla stabilità dell’attuale governo. La Corte Costituzionale deve anche affrontare accuse di cattiva condotta etica che hanno portato alla sospensione di Paetongtarn, la quale, secondo alcuni analisti, ha già inflitto danni considerevoli all’immagine del marchio Shinawatra.

Il peso della controversia

La controversia è esplosa dopo che Paetongtarn è stata registrata mentre parlava con Hun Sen, definendolo “zio” e criticando un alto ufficiale dell’esercito thailandese. Questo scambio ha suscitato indignazione tra i cittadini, alcuni dei quali l’hanno accusata di tradimento. Nonostante le sue scuse, la Corte ha deciso di prendere in considerazione una petizione contro di lei, portando alla sua sospensione. Ma come si è arrivati a questo punto?

“Credo che il marchio Shinawatra sia ormai finito”, ha dichiarato Napon Jatusripitak, esperto di programmi di studi thailandesi all’ISEAS-Yusof Ishak Institute. “Pheu Thai dipende molto dall’eredità Shinawatra, ma la leadership carismatica associata a Thaksin è stata erosa dalla naivete di Paetongtarn”, ha aggiunto, evidenziando come il suo comportamento pubblico abbia avuto un impatto negativo sulla sua immagine. Questo è un tema che resta centrale nel dibattito pubblico.

Un contesto politico complesso

Il contesto politico in Thailandia è caratterizzato da una persistente ingerenza giudiziaria. Storicamente, i tribunali hanno avuto un ruolo attivo nel rimuovere i primi ministri allineati con Thaksin, compresa sua sorella Yingluck, deposta nel 2014. “L’esito di questo caso non si basa su argomentazioni legali, ma su istruzioni politiche”, ha affermato Khemthong Tonsakulrungruang, esperto di diritto costituzionale presso l’Università di Chulalongkorn. Ma quali potrebbero essere le implicazioni di questa situazione?

La popolarità del partito Pheu Thai è crollata negli ultimi due anni, incapace di attuare importanti riforme economiche. Questo malcontento pubblico ha spinto i cittadini a mettere in dubbio la legittimità del governo, soprattutto dopo la decisione del partito di allearsi con forze militari e monarchiche per formare un governo nel 2023, nonostante fosse arrivato secondo nelle elezioni. Se Paetongtarn venisse rimossa, il Paese si troverebbe di fronte a un periodo di incertezza prolungata, dato che la Costituzione attuale consente solo a politici nominati prima delle elezioni del 2023 di assumere il potere.

I candidati includerebbero Chaikasem Nitisiri, un fedelissimo di Thaksin, e figure conservatrici come Anutin Charnvirakul e Prayuth Chan-ocha, l’ex leader del colpo di stato del 2014. In definitiva, la lotta per la sopravvivenza della dinastia Shinawatra e il futuro politico della Thailandia rimangono incerti, con milioni di cittadini che chiedono una maggiore rappresentanza e riforme significative in un sistema politico che sembra sempre più bloccato. E tu, cosa ne pensi di questa situazione? È tempo di un cambiamento radicale?