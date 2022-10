La Finlandia costruirà una barriera di 3 Km al confine russo

Helsinki, 21 ott. (askanews) – Un muro lungo il confine tra Finlandia e Russia. È l’iniziativa del governo di Helsinki per proteggere i suoi confini e così contrastare e contenere il grande numero di russi arrivati dall’inizio dell’invasione dell’Ucraina da parte di Mosca. La recinzione di tre chilometri lungo il confine con la Russia sarà costruita dalla guardia di frontiera finlandese come progetto pilota. Il governo ha stanziato circa 6 milioni di euro per il progetto.

“Si tratta di uno strumento per assicurare un controllo dei confini adeguato negli anni a venire”, ha dichiarato la premier Sanna Marin, precisando che il progetto gode di ampio sostegno all’interno del Parlamento.

I principali partiti politici finlandesi hanno già dato il proprio assenso alla costruzione del progetto pilota.

La Finlandia ha un confine terrestre di 1.300 chilometri con la

Russia; secondo le stime del servizio di frontiera finlandese,

basterà una recinzione di non più di 260 chilometri e la sua

costruzione richiederà fino a quattro anni.

Intanto prosegue spedito il processo di adesione di Finlandia e Svezia alla Nato. Quasi tutti i paesi parte dell’Alleanza Atlantica hanno ratificato i protocolli sull’adesione dei due paesi scandinavi