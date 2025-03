La Finlandia è il Paese più felice al mondo per l'ottavo anno

Roma, 20 mar. (askanews) – La Finlandia è il Paese più felice del mondo, per l’ottavo anno consecutivo. Lo ha decretato il World Happiness Report, il Rapporto Mondiale sulla Felicità promosso annualmente dalle Nazioni Unite.

Gli abitanti attribuiscono il risultato in parte alle bellezze paesaggistiche, come i grandi laghi, ma soprattutto al forte sistema di welfare. Ma non tutti sono d’accordo: “Quando si parla di soddisfazione della vita, sembra che i finlandesi siano relativamente soddisfatti della loro vita e questo ha molto a che fare con il fatto che abbiamo una società che funziona bene. La democrazia funziona bene. Abbiamo elezioni libere, libertà di parola, bassi livelli di corruzione” afferma un professore universitario di Helsinki.

“I diritti umani e l’uguaglianza sono le migliori ragioni per cui la Finlandia è un Paese felice – dice un ragazzo – qui si può davvero essere uguali. Siamo tutti uguali, compresi i finlandesi immigrati”. “La Finlandia non è un Paese molto felice al momento. Lo è stato e si spera che un giorno lo sarà di nuovo, ma al momento non lo è. C’è la guerra in giro per il mondo e ogni sorta di cose terribili che stanno accadendo” dice una donna.

Nella classifica, l’Afghanistan è ancora il Paese più infelice al mondo, con repressioni e violazioni di diritti da quando i Talebani hanno ripreso il controllo nel 2020 e gli Stati Uniti sono scesi al 24esimo posto, il più basso per loro dal 2012, da quando il rapporto viene pubblicato: allora erano undicesimi.

Tra le motivazioni c’è il numero di persone che pranzano da sole, “aumentato del 53% negli ultimi due decenni”, hanno affermato gli autori della classifica, sottolineando come la condivisione dei pasti sia “fortemente legata al benessere”. Il rapporto ha inoltre rilevato che gli Stati Uniti sono stati uno dei pochi Paesi a registrare un aumento delle cosiddette “morti per disperazione”, per suicidio o abuso di sostanze.

Il rapporto ha preso in esame i cittadini di tutto il mondo nel periodo 2022-2024, prima che Donald Trump tornasse alla Casa Bianca.

I paesi nordici sono tutti tra i 10 più felici, con Danimarca, Islanda e Svezia al secondo, terzo e quarto posto. Costa Rica e Messico sono entrati per la prima volta nella top 10, rispettivamente al sesto e al decimo posto. Per l’Italia solo il quarantesimo posto.

La classifica della felicità si basa su una media triennale delle valutazioni degli individui sulla soddisfazione della popria vita, ma considera anche il Pil pro capite, il sostegno sociale, l’aspettativa di vita in buona salute, la libertà, la generosità e la corruzione nei singoli paesi.