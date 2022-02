La Finlandia fornirà armi all’Ucraina: “Una decisione storica”

Roma, 28 feb. (askanews) – La Finlandia, non allineata ma membro dell’Unione Europea, ha annunciato di aver preso la decisione storica di fornire armi all’Ucraina dopo l’invasione del Paese da parte della Russia. “La Finlandia fornirà assistenza militare all’Ucraina. Questa è una decisione storica per la Finlandia”, ha detto la prima ministra Sanna Marin in una conferenza stampa. Si tratterà di 2.500 fucili d’assalto, 150mila munizioni e 1.500 lanciarazzi, ha affermato il suo ministro della Difesa, Antti Kaikkonen.