La Finlandia ha virato a destra, elettori in cerca di certezze

La Finlandia ha virato a destra, elettori in cerca di certezze

La Finlandia ha virato a destra, elettori in cerca di certezze

Helsinky, 3 apr. (askanews) – “La Finlandia ha virato a destra”, con un testa a testa tra le tre maggiori forze politiche. Il Partito di Coalizione Nazionale di cendro-destra di Petteri Orpo ha vinto le elezioni politiche, con il 20,8% dei voti, precedendo il partito populista di destra di Riikka Purra (20,1%) e i socialdemocratici della ex premier Sanna Marin (19,9%).

“Come potete vedere sono molto felice. Questa è una grande vittoria per Kokoomus, penso che i finlandesi vogliano il cambiamento. Inizierò aprendo i negoziati con tutte le parti. Ha detto Petteri Orpo che è anche un ufficiale di riserva della forza di difesa nazionale finlandese. L’opposizione del paese scandinavo ha ottenuto la prevista vittoria e anche se la popolarità dei social democratici di Sanna Marin è aumentata, ma il “blocco di sinistra” nel suo insieme ha subito una dura sconfitta elettorale.

“Questo è un grande giorno perché abbiamo fatto bene alle elezioni. Congratulazioni anche agli altri vincitori, congratulazioni al Partito della coalizione e congratulazioni al Partito dei finlandesi. La democrazia ha parlato. Il popolo finlandese ha votato e una celebrazione della democrazia è sempre una cosa meravigliosa” ha detto Sanna Marin riconoscendo la sconfitta.

Le elezioni si sono tenute a ridosso dell’ingresso nella Nato per il paese che fino a un anno fa veniva considerato un esempio di neutralità ma che con la guerra in Ucraina ha vissuto un cambiamento di opinione pubblica così repentino da essere indicato da più parti come storico. La gente vuole certezze e ha dato una indicazione scegliendo anche di votare la destra populista e euroscettica.