Roma, 4 giu. (askanews) – Sulla “long walk” di Windsor, il viale alberato che conduce al castello reale, nonostante il tempo non proprio caldo in tanti si sono accalcati per un picnic dedicato al Giubileo di Platino di Elisabetta II, molti in colori patriattici; è il terzo e penultimo giorno dei festeggiamenti per i 70 anni di regno.