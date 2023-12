Padova, 5 dic. (askanews) – E’ un mare di teste, donne, ragazze, ragazzi quello che inonda la piazza antistante la Basilica di Santa Giustina per i funerali di Giulia Cecchettin la 22enne di Vigonovo uccisa dalla violenza del suo ex fidanzato Filippo Turetta, attualmente detenuto nel carcere di Montorio a Verona. In migliaia seguono la cerimonia funebre guardando i grandi schermi allestiti in piazza.