Città del Vaticano, 21 apr. (askanews) – La folla inizia a radunarsi in Piazza San Pietro, in Vaticano, per pregare dopo l’annuncio della morte del Papa. Il pontefice è deceduto questa mattina all’età di 88 anni, le campane in tutto il mondo suonano a lutto.

La sala stampa della Santa Sede intanto ha fatto sapere che “Il Giubileo è stato aperto, resta aperto.

Le celebrazioni giubilari liturgiche continuano, il Giubileo degli Adolescenti ci sarà, ma non ci sarà la canonizzazione di Carlo Acutis”.