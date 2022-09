La folle sfida del pollo cotto nello sciroppo per la tosse, allarme di Fda

Un tweet innocuo del 2017 e la pazzia di usare un medicinale a base di codeina: folle sfida del pollo cotto nello sciroppo per la tosse, allarme di Fda

Dagli Usa arriva l’allarme della Fda sulla folle sfida del pollo cotto nello sciroppo per la tosse, i video social di “NyQuil chicken” ormai spopolano e e l’alert delle autorità sanitarie Usa sui gravi danni alla salute è arrivato in maniera tempestiva.

Ma di cosa parliamo? Dell’ennesima “challenge” pericolosa, senza senso ed estrema con cui del pollo viene cotto a bagno nello sciroppo per la tosse, che è notoriamente a base di codeina, una sostanza chimicamente molto simile per struttura ed effetti ad oppio ed eroina.

Pollo cotto nello sciroppo per la tosse

E la stupidissima NyQuil chicken è una sfida che prevede di filmarsi mentre “si cucina pollo imbevuto di sciroppo per la tosse e poi di mangiarlo”.

La Food and drug administration Usa ha diffuso un messaggio drastico: cucinare il pollo nello sciroppo per la tosse “può avere effetti negativi sulla salute e danni ai polmoni. E non serve ingerire la sostanza bollita, basta anche solo inalarla”. Con la cottura infatti si aumentano in maniera esponenziale i livelli di tossicità dello sciroppo e si moltiplicano quelli ipno-inducenti e di rallentamento dei riflessi.

Effetti collaterali terribili ed estremi

E gli effetti collaterali soni estremi: visione offuscata, vertigini, sonnolenza, secchezza delle fauci, del naso o della gola, nausea, vomito nervosismo ed eccitabilità. Tutto era cominciato nel 2017 con un utente che aveva twittato l’immagine di un pollo immerso in NyQuil. Quello scherzo era diventato spunto per una sfida social rilanciata con video e secondo i dati forniti da TikTok e BuzzFeed News, le ricerche di pollo NyQuil sono aumentate in modo significativo dopo l’annuncio della Fda e la sua successiva copertura mediatica.

È la vecchia croce del rapporto media-social: se si ignora un fenomeno si viene accusati di averlo sottovalutato e se lo si denuncia parte l’accusa di averlo incentivato.