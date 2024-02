La forza dirompente e gentile di Alfa conquista il Forum

Milano, 26 feb. (askanews) – E’ il volto nuovo e gentile della musica, a Sanremo ha conquistato tutti con la sua Vai!, ma i suoi fan lo amano da prima e hanno riempito il Forum di Assago.

Al concerto, al Forum ho messo tutto quello che ho nel senso che ovviamente ti prepari, studi la scaletta, ti prepari ogni singolo momento, ma poi lì vai di cuore. È un po’ come Sanremo, studi, ti impegni ma poi quando sei lì ragioni col cuore, non ragioni metodicamente. Per molti il Forum è un punto d’arrivo, io vorrei che fosse un punto di partenza perché di palazzetti ne puoi fare uno come 500 e la differenza sta in quanto li fai bene probabilmente. Io lì ho visto tutti i miei cantanti preferiti di sempre e spero di essere un’artista all’altezza dei palazzetti. Ora abbiamo più di sei date e chissà quante ne verrà nel mio futuro, quindi insomma… Speriamo di essere all’altezza, io ci metto tutto quello che ho.

Ospiti a sorpresa di Alfa sono stati Francesco Gabbani, Mr Rain e gli Zero Assoluto, che hanno contribuito a rendere magica ed unica questa serata.

Un viaggio in musica dai suoi primi successi al nuovo lavoro.

“Il mio nuovo album ha un titolo un po’ lungo, si intitola “Non so che ha creato il mondo, ma so che è innamorato” parla di quella sensazione d’amore non tua, non è un disco autobiografico è un disco che parla d’amore in maniera universale, quando vedi per la strada una scena che ti fa capire quante forte è l’amore, quindi un bacio di una coppia un nonno che accompagna un nipote a scuola insomma, quelle cose, un bel tramonto, quelle cose che ti fanno sentire vicino all’idea di amore”.

Nuove sonorità folk e country, ma anche una grande attenzione alla scrittura e ai temi di cui canta, senza volgarità ma con una forza positiva dirompente come ha dimostrato nel suo duetto a Sanremo con Roberto Vecchioni.

“Sanremo per me è stata un’esperienza vitale da ogni punto di vista è stato intenso a livello proprio di impegno, di ore di sonno, dormite molto poche ma anche proprio a livello musicale, ne esco creativamente coinvolto e curioso, in particolare ovviamente il duetto con Vecchioni è qualcosa che mi porterò dietro tutta la vita, prescindere da come andrà la mia carriera musicale quello sarà un ricordo tatuato nella mia anima per sempre”.

“Non so chi ha creato il mondo ma so che era innamorato Tour” è prodotto da Artist First, di seguito le prossime date in calendario:

05 aprile 2024 – Padova – Kioene arena

06 aprile 2024 – Torino – Inalpi arena

16 aprile 2024 – Napoli – Palapartenope

19 aprile 2024 – Bari – Palaflorio

21 aprile 2024 – Firenze – Nelson Mandela forum