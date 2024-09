La foto di famiglia al G7 Cultura di Napoli

Milano, 20 set. (askanews) – Foto di famiglia per l’apertura dei lavori del G7 Cultura di Napoli. A fare gli onori di casa il ministro della Cultura, Alessandro Giuli. Al suo fianco H.E. Moriyama Masahito ministro della Cultura giapponese, Aude Accary-Bonnery, vice segretaria generale del Ministero della Cultura. Per il Regno Unito è presente Chris Bryant, ministro dell’industria creativa, le Arti e il Turismo. Per la Germania Katja Keul, ministra per la politica culturale internazionale. Per gli Usa c’è la sottosegretaria di Stato per la Diplomazia pubblica e gli Affari pubblici Lee Satterfield, per l’Unione Europea Iliana Ivanova, Commissario europeo per l’innovazione, la ricerca, la cultura, l’istruzione e la gioventù. Per il Canada è presente la viceministra per il patrimonio culturale Isabelle Mondou.