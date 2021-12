La foto fake di Stefano Puzzer che all’Onu incontra Kofi Annan morto 3 anni fa è piaciuta a moltissimi No Vax che ci hanno visto il carisma del leader

La foto fake di Stefano Puzzer che all’Onu incontra Kofi Annan, morto 3 anni fa, sta facendo due cose: spanciare dalle risate i molti che sanno e sperare in una soluzione i non pochi che abboccano. Chi abbocca? Soprattutto No Vax e No Green Pass che sulla pagina Facebook “Gente come noi” hanno visto il peraltro maldestro fotomontaggio di Puzzer che stringe la mano al defunto Segretario Generale Onu e ci hanno visto la “prova provata” di influenza e determinazione del loro leader.

La foto fake di Puzzer con Annan, ma Puzzer a Ginevra ci era andato davvero ed è bastato ai No Vax

In tutta la faccenda c’è comunque un antefatto storico: quello per cui effettivamente Puzzer ha raggiunto la sede di Ginevra per presentare alcune denunce all’Onu ed effettivamente lì Puzzer aveva fatto un buco nell’acqua. Il leader triestino si era dichiarato “arrabbiato, ma più determinato di prima” ma aveva incassato il due di picche in merito alle sue istanze sullo sgombero dei manifestanti No Green Pass al Molo 4 del porto di Trieste e sul daspo ricevuto dopo il suo sit-in a Roma all’indomani del G20.

Puzzer con Annan, la foto fake dopo la spedizione fallita del leader No Green Pass all’Onu

La chiosa di Puzzer era stata truce: “Questa organizzazione è una scatola vuota, non si occupa dei nostri problemi”. Tanto truce che qualcuno aveva pensato di giocarsi un po’ su pubblicando una immagine “fotoshoppata” su una pagina sulla quale No Vax e No Green Pass si sono radunati solenni a commentare e ad incitare il loro leader che all’Onu invece, nella loro mistica “boccalona”, ce l’aveva fatta e come.

All’Onu Puzzer con Annan e molti No Vax vanno in estasi per “Stefano e Kofi” senza neanche pensare che sia una foto fake

La prova? L’inequivocabile stretta di mano suggerita con Kofi Annan, segretario generale dell’Onu che però si era purtroppo congedato il 18 agosto del 2018, non dall’Onu, ma dalla vita. E che ci sia voluta la morte di Annan per rendere inverosimile la stretta di mano fra Puzzer e Annan dà la cifra dei posti dove ci sta conducendo la combo letale fra populismo ed analfabetismo, roba di cui i No Vax sono effetto, non causa.