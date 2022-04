La foto simbolo dell’orrore di Bucha: Irina riconosciuta per lo smalto sulle unghie

La foto simbolo della strage di Bucha: "Quella mano è di Iryna Filykina". Ad affermarlo la sua estetista Anastasia Subacheva con un post sui social

La vittima della foto simbolo del massacro di Bucha sarebbe Iryna Filykina. Ad affermarlo la sua estetista Anastasia – citata dall’agenzia Unian – che l’ha riconosciuta per lo smalto su tutte le unghie tranne una con un piccolo cuore.

La foto simbolo di Bucha

La foto di quella mano con le unghie dipinte di smalto rosso vivace ha fatto il giro del mondo ed è diventata una sorta di simbolo per il suo potente impatto evocativo. In molti – come Roberto Saviano che l’ha citata nel suo monologo sul massacro di Bucha nella scorsa puntata della trasmissione DiMartedì- hanno visto in quell’immagine la vita che che resiste e prevale sull’orrore.

Proprio quello smalto ha portato alla probabile identificazione della donna, una delle tante vittime di questa terribile pagina della Guerra in Ucraina.

O meglio, il particolare dell’unica unghia non dipinta di rosso, con un piccolo cuore. In questo periodo concitato ogni notizia va presa con estrema prudenza ma il racconto di una donna ucraina che afferma di averla riconosciuta è stata citata anche dall’agenzia Unian e nessuna smentita è arrivata finora.

“Quella mano è di Iryna Filykina”

Secondo la truccatrice Anastasia Subacheva la mano sarebbe quella di una sua cliente di nome Irina.

Nel suo post su facebook l’estetista afferma di essersi sentita subito ferita quando ha visto per la prima volta quella immagine drammatica. Il tempo di elaborare per poi capire che si trattava della sua cliente Irina che era andata da lei per una lezione di trucco l’ultima volta il 23 febbraio, alla vigilia dello scoppio della guerra.

“Non dimenticheremo”

“Mi ha raccontato di come il suo trucco è stato apprezzato e di quanto si sentisse bene.

Stava andando al concerto di Polyakova, ha aperto un account su Instagram e ha condiviso tutti i suoi fantastici eventi e momenti di gioia. Mi ha tenuto la mano e ha detto: ‘Nella mia vecchiaia ho finalmente capito la cosa più importante: devi amare te stesso e vivere per te stesso! E finalmente vivrò come voglio!'” ha scritto Anastasia sul suo post. Che ha poi aggiunto “Ricorderò per sempre le sue parole e i suoi consigli, ricorderò sempre che bisogna apprezzare la vita e godersi ogni momento, perché la vita è una sola. Lei rimarrà nella mia anima per sempre. Puniremo gli animali che hanno fatto questo. Li puniremo tutti. Non dimenticheremo e non perdoneremo”.