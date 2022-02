La Francia dice basta all’obbligo di mascherina all’aperto

Roma, 2 feb. (askanews) – Mentre il governo francese inizia ad allentare le restrizioni anti-Covid, i parigini si dicono contenti di non indossare le mascherine all’aperto, da mercoledì 2 febbraio non più obbligatorie in Francia.

“Era ora. Sono un caregiver, è vero che al chiuso bisogna ancora essere cauti, ma è vero che fuori non ha senso indossare la mascherina. Non teniamo le mascherine nei ristoranti o nei dehor. Nei luoghi chiusi invece lo capisco, perché ci sono ancora rischi, come sui mezzi pubblici.

Ma fuori, non ne vedo l’utilità, questa ne è la prova…”, spiega Ludovic.

“Tendo a rispettare tutto, ma è vero che è così è molto più piacevole e spero che possa continuare”, afferma Armelle, parigina.

“Ci speravo – spiega Eric, parigino – sono settimane che aspettavo questo, quindi per me è una notizia eccellente!”.