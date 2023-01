La Francia in ritardo sulle energie rinnovabili

(Adnkronos) - Secondo il report annuale di Observ'ER, la Francia non raggiungerà gli obiettivi di diffusione delle rinnovabili previsti per il periodo 2019-2023. Per quanto riguarda l'eolico onshore, l'obiettivo ufficiale di 24,1 gigawatt (GW) di capacità installata fiss...