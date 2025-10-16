Home > Cronaca > La Francia indaga su un presunto piano di assassinio contro un attivista russo

La Francia indaga su un presunto piano di assassinio contro un attivista russo

Quattro individui sono stati arrestati in Francia con l'accusa di aver messo in atto un piano mirato contro un dissidente russo.

Sviluppi recenti in Francia hanno attirato l’attenzione su un’importante indagine riguardante un sospetto tentato omicidio ai danni di un dissidente russo. I pubblici ministeri antiterrorismo francesi hanno annunciato l’arresto di quattro individui in relazione a questo complotto, suscitando allarmi sulla sicurezza di coloro che si oppongono al governo russo.

Dettagli dell’indagine

Secondo quanto riportato da Le Parisien, l’individuo ritenuto il bersaglio di questo presunto piano è Vladimir Osechkin, fondatore del progetto Gulagu.net. Questa organizzazione è dedicata a denunciare le violazioni dei diritti umani all’interno delle prigioni russe. Fonti suggeriscono che Osechkin fosse a serio rischio, descritto come un “piano di liquidazione”. Tuttavia, le autorità hanno scelto di non divulgare ufficialmente l’identità del dissidente.

Procedimenti legali avviati

La procura nazionale antiterrorismo francese (PNA