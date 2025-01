La Francia ricorda l'attentato all'hyper Cacher di Parigi 10 anni dopo

Milano, 9 gen. (askanews) – Dieci anni dopo gli attacchi jihadisti del gennaio 2015, le immagini della cerimonia di commemorazione organizzata a Parigi dal CRIF (Consiglio rappresentativo delle istituzioni ebraiche di Francia) davanti all’Hyper Cacher, che ha riunito funzionari e rappresentanti della comunità ebraica che hanno espresso la loro preoccupazione per la recrudescenza dell’antisemitismo. Dieci candele sono state accese in memoria delle vittime degli attentati del gennaio 2015, dei professori Samuel Paty e Dominique Bernard, delle vittime dell’antisemitismo in Francia dall’inizio degli anni 2000 e del terrorismo in tutto il mondo, nonché degli ostaggi e delle vittime degli attacchi di Hamas in Israele il 7 ottobre 2023.

Era il 9 gennaio del 2015. Poco prima delle 13.30, un uomo armato fece irruzione nel supermercato kasher situato nella zona est di Parigi. Si chiamava Amedy Coulibaly il terrorista che per molte ore tenne in ostaggio dodici persone. Quattro furono i morti: Yohan Cohen (22 anni), Philippe Braham (40 anni), Francois-Michel Saada (60 anni), Yoav Hattab (21 anni). Quando alle 17.15 la polizia riuscì a entrare nel negozio il terrorista venne ucciso e gli altri ostaggi liberati.