La Francia si allena a tre giorni dalla partita contro l'Italia

Clairefontaine, 4 set. (askanews) – La Francia, con Kylian Mbappé e il nuovo arrivato Michael Olise, ha iniziato ad allenarsi nel ritiro a Clairefontaine tre giorni prima della partita inaugurale della Nations League contro l’Italia a Parigi il 6 settembre 2024 alle ore 20.45 al Parco dei Principi. Due mesi dopo la sconfitta con la Svizzera agli ottavi di finale dell’Europeo, la Nazionale torna in campo per i primi due incontri della UEFA Nations League 2024/2025. Il Ct Luciano Spalletti ha convocato 23 calciatori per le trasferte con Francia e Israele, e cerca il riscatto per una squadra che ha deluso.