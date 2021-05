La Friends Reunion è quasi fra noi: uno degli eventi tv dell’anno

Roma, 26 mag. (askanews) – I fan si affollano sotto la mitica casa dei sei amici a Manhattan. L’attesa è quasi finita: domani 27 maggio lo speciale Friends: The Reunion sarà trasmesso da HBO negli Stati Uniti e in contemporanea in Italia su Sky e Now TV dalle 9 del mattino. Tornano Monica e Chandler, Ross e Rachel, Phoebe e Joey: tornano nel mitico studio dove girarano la serie più amata della tv, di nuovo insieme non per un altro episodio ma per una riflessione collettiva su quelle dieci stagioni che cambiarono la storia negli anni Novanta.

Karen Hornick è docente di letteratura, media e storia culturale all’università di New York: “Per l’epoca, segnarono delle novità; nelle prime stagioni ci fu un matrimonio lesbico. Chandler parlava sempre del padre gay, e poi si rivela una trans, rappresentazione che oggi sembrerebbe transfobica ma all’epoca la gente la trovava divertente. E quindi sì segnarono delle novità ma non in maniera tale da far sentire la gente a disagio.

Negli anni Novanta, la gente era pronta”.

Ma ci sono state anche molte critiche verso la serie, per esempio per la scarsa diversità etnica, tema oggi molto sensibile e che venne alla ribalta la prima volta nel salotto della regina della tv Oprah Winfrey: “Oprah disse, quand’è che avrete un personaggio nero? In realtà per l’epoca era una serie più inclusiva di quanto sembra oggi; Ross ha una fidanzata asiatica, poi una nera. Ma per il resto era come se vivessero in una città interamente bianca”.

Tutti temi di cui forse i sei attori, amici anche fuori dallo schermo, parlano nello speciale. Ma oggi, quale sarà l’impatto di questa riunione? “Se ne parla da giorni su internet e penso che sarà il secondo evento per importanza dell’anno in tv dopo l’intervista di Oprah con il principe Harry e Meghan Markle…”

Intanto, buona visione a tutti gli appassionati!