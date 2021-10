La furia di Apollo non impedisce un salvataggio in gommone a Siracusa: team del 115 raggiunge una villetta di Tivoli e mette al sicuro uomo e animale

La furia del medicane Apollo non impedisce un salvataggio in gommone a Siracusa, dove un uomo ed il suo cane sono stati tratti in salvo dai Vigili del Fuoco nella zona sud, a Tivoli, in contrada Benalì.

Salvataggio in gommone a Siracusa: la zona sud della città flagellata da “Apollo”

Come infatti annunciato dalle fosche previsioni meteo dei giorni scorsi il medicane Apollo ha martoriato con un maltempo massivo e violento l’intero Siracusano, il tutto scaricando piogge torrenziali dalla notte, accompagnate da forti venti. E la città di Siracusa è stata colpita dalla furia degli elementi in modo particolare, tanto che i disagi alla viabilità e gli allagamento sono stati censiti e segnalati a decine.

Un uomo e il suo cane portati via in gommone: il salvataggio a Tivoli di Siracusa

E in quelle decine di situazioni emergenziali e di oggettivo pericolo c’era anche una villetta nel settore sud della città, a Tivoli. L’edificio si è ritrovato accerchiato dall’acqua e la chiamata al centralino del 115 da parte del proprietario è stata provvidenziale: i media locali spiegano che i soccorritori sono intervenuti a bordo di un gommone.

Sicilia in ginocchio, evacuazioni, interventi del 115 e un salvataggio in gommone a Siracusa

E lo hanno fatto salvando l’uomo e il suo cane.

A Siracusa e per disposizione della Protezione Civile sono state disposte finora otto procedure urgenti di evacuazione per l’impraticabilità degli edifici. Fra di essi uno completamente allagato in zona di Avola.