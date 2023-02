La furia spaventosa dell'uragano Gabrielle in Nuova Zelanda fa almeno 11 morti

Vigneti e frutteti polverizzati, strade impraticabili e migliaia di sfollati, la furia dell'uragano Gabrielle in Nuova Zelanda fa almeno 11 morti

La furia spaventosa dell’uragano Gabrielle in Nuova Zelanda fa almeno 11 morti, sale di di ora in ora il drammatico bilancio del ciclone che ha provocato miliardi di danni e che è stato definito il peggior evento meteo degli ultimi 100 anni per il paese.

I dati sono in aggiornamento ed è salito a 11 morti il bilancio del ciclone Gabrielle in Nuova Zelanda.

Allo stato attuale e dopo stime approssimative il governo teme che i danni, che si fatto sono ancora da quantificare in maniera precisa, possano essere dell’ordine di miliardi. A fare questa affermazione che fa il paio con le tristi notizie sui decessi, sugli sfollati e sui feriti, è stato il ministro delle finanze Grant Robertson in un’intervista ai media locali.

Robertson ha spiegato che si attende “cifre comparabili a quelle del terremoto di Christchurch del 2011, costato circa 13 miliardi di dollari neozelandesi, pari a circa 7,6 miliardi di euro”.

Il ministro: “Una devastazione significativa”

Ha chiosato l’esponente dell’esecutivo: “È chiaro che la devastazione di infrastrutture, case e imprese è molto significativa”, Da quanto si apprende l’uragano Gabrielle ha polverizzato frutteti, vigneti e colture agricole in alcune delle regioni più produttive della Nuova Zelanda.

Moltissime strade sono state danneggiate e migliaia di residenti sono rimasti senza elettricità e acqua.