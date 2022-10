La gaffe di Fiorello: spunta un video a luci rosse in diretta

Durante una diretta sui social Rosario Fiorello si è reso protagonista di una terribile gaffe a causa di alcuni video osé.

Rosario Fiorello si è reso protagonista di una gaffe durante una diretta via social che in molti credono in realtà fosse voluta. Il conduttore aveva dei video per soli adulti aperti sul desktop del proprio iPad.

Rosario Fiorello: i video osé

Fiorello sarà presto al timone del nuovo programma Viva Rai 2 e durante una diretta social che doveva servire come “prova generale” dello show – e intitolata Aspettando Viva Rai 2 – in molti non hanno potuto fare a meno di notare che, sull’iPad da lui utilizzato, fossero ben visibili due video a luci rosse. Sui social c’è chi ipotizza un errore commesso dal conduttore e chi invece sostiene che i due video potrebbero essersi aperti senza il suo consenso a causa di un virus.

C’è anche chi ipotizza che invece la gaffe fosse voluta dallo stesso conduttore, che nel corso della diretta ha affrontato come primo argomento quanto dichiarato da Papa Francesco nei giorni scorsi, ossia che anche preti e suore guarderebbero i film per soli adulti.

“Anche preti e suore guardano i siti hard, lo ha detto il Papa, ma non può essere così. Diciamo che preti e suore possono guardare ma per evangelizzare, secondo me guardano i siti amatoriali, cercano le persone per dire ‘non fate queste cose'”, ha dichiarato Fiorello nel corso della diretta.

Nonostante il caso dei video osé sul suo iPad stia rapidamente facendo il giro dei social il conduttore non ha ancora commentato la questione e al momento non è dato sapere se il suo sia stato realmente uno scivolone o se fosse invece un’azione voluta.