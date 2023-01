Home > Video > La gaffe di Gasparri su Cavour e la guerra di Crimea La gaffe di Gasparri su Cavour e la guerra di Crimea

Carlo Calenda posta su Twitter la gaffe di Maurizio Gasparri: "Non ho questa presunzione come altri, ma qualche libro è bene leggerlo, ogni tanto. Il caso più recente è la guerra di Crimea nel 1861-63 vide impegnato il Regno di Piemonte, con l’Italia ancora non unita, quando Cavour inviò i Bersaglieri a combattere contro la Russia".