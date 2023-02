Home > Askanews > La Gare du Nord si rifà look in vista dei Giochi di Parigi 2024 La Gare du Nord si rifà look in vista dei Giochi di Parigi 2024

Roma, 4 feb. (askanews) – Iniziano i lavori alla Gare du Nord di Parigi, nell’ambito di un progetto, ‘Horizon 2024’, lanciato per le Olimpiadi del prossimo anno, che mira a migliorare l’esperienza degli utenti, con una scadenza ad aprile 2024, in tempo per l’avvio dei Giochi Olimpici. Il restyling prevede l’installazione di una segnaletica più chiara per guidare meglio gli oltre 700.000 passeggeri giornalieri che vi transitano, la creazione di parcheggi per le biciclette e la ristrutturazione della stazione degli autobus.

