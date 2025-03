La gente di Gaza: le minacce di Trump? Qui è già un inferno

Khan Yunis – 6 mar. (askanews) – A Khan Yunis non allarmano più di tanto le ultime minacce di Donald Trump. In un momento di relativo stallo, in cui si lavora per cercare un accordo sulla seconda fase della tregua, il presidente degli Stati Uniti ha condiviso un post sul social Truth dando un ultimatum ai leader di Hamas: “Potete scegliere. Rilasciare tutti gli ostaggi ora, non dopo, e restituire immediatamente tutti i cadaveri delle persone che avete assassinato, o per voi è finita”, ha scritto, intimando di lasciare Gaza e mandando un avvertimento anche alla popolazione: “Un bellissimo futuro vi attende, ma non se terrete degli ostaggi. Se lo fate, siete morti!”.

“Sarà l’inferno” ha detto Trump, ma chi vive il dramma quotidiano della guerra, da mesi, non si sconvolge: “Non c’è più nulla per cui piangere. Siamo stati devastati, le nostre case ridotte in macerie, i nostri figli, padri e anziani sono morti – dice un residente di Khan Yunis – non c’è più nulla da piangere. Trump ha minacciato di trasformare Gaza in un inferno, ma lo è già diventato. Cos’altro resta da distruggere?”.

“Penso che Hamas non si arrenda facilmente – afferma un altro -nell’ultimo anno e mezzo, abbiamo assistito a bombardamenti incessanti, attacchi missilistici ed esplosioni di massa a Gaza. Uno degli obiettivi del primo ministro israeliano Netanyahu era quello di smantellare le capacità militari di Hamas, ma non è un compito semplice”.

L’avvertimento di Trump è arrivato poche ore dopo che la sua amministrazione ha rivelato di aver tenuto colloqui diretti con Hamas sugli ostaggi americani a Gaza, cosa confermata anche dall’ufficio del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. Trump ha inoltre dichiarato che “sta inviando a Israele tutto ciò di cui ha bisogno per finire il lavoro”; minacce e dichiarazioni che secondo Hamas incoraggeranno Israele a non rispettare il fragile cessate il fuoco.