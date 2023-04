La Germania chiude col nucleare, è festa a Berlino e a Monaco

Berlino, 15 apr. (askanews) – Gli attivisti ecologisti di Greenpeace hanno festeggiato a Berlino la chiusura definitiva avvenuta nella notte degli ultimi tre impianti nucleari tedeschi, con una grande manifestazione con pittoresche sculture e cartelli. Una grande manifestazione di festeggiamento si è tenuta anche a Monaco di Baviera, land dove si trova una della tre centrali chiuse, il complesso Isar 2. Le altre due centrali sono nel Nord dell’Emsland e a Neckarwestheim, in Bassa Sassonia. La decisione di chiudere con l’energia nucleare era stata accelerata dalla ex cancelliera Angela Merkel nel 2011 dopo il disastro nucleare di Fukushima in Giappone.