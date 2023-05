La Germania risponde a Letzte Generation. In sette Laender la polizia tedesca ha messo in moto un’operazione contro gli esponenti di Ultima Generazione, associazione di disobbedienza civile nonviolenta di attivisti a sostegno dell’ambiente. Sospettati di associazione a delinquere com’è indicato sul mandato della magistratura bavarese, le forze dell’ordine stanno effettuando su di loro perquisizioni domiciliari. I conti bancari dei sospettati sono stati bloccati in via cautelativa.

Più di duemila eco-teppisti

Nello scorso anno gli attivisti di Letzte Generation (Ultima Generazione) sono stati autori di 1250 blocchi stradali. Soltanto a Berlino, le forze dell’ordine sono state impegnate più di 262mila ore a sedare le manifestazioni di quelli che oramai sono soliti chiamare eco-teppisti (circa 2000 le persone coinvolte nel 2022). Nello stesso anno nella capitale tedesca sono state sospettate di reato 770 persone ed effettuate 2700 denunce penali: spesso ogni singolo attivista è stato accusato di più reati.

La prima protesta di Letzte Generation in Germania

Era il 24 gennaio 2022 quando il gruppo ecologista mise in atto il suo primo blocco in Germania, a Berlino, su una strada di accesso all’autostrada. Da lì, una catena: quasi ogni giorno blocchi, manifestazioni e proteste. Ovunque. Sulle strade, nei musei, negli aeroporti, negli stadi ecc.