La Germania invierà i Taurus all'Ucraina, promessa del candidato Merz

Kiev, 9 dic. (askanews) – Il presidente ucraino ha chiesto più supporto da parte della Germania contro la Russia, in un incontro a Kiev con il leader dell’opposizione e candidato alla cancelleria alle prossime elezioni anticipate tedesche in programma a febbraio, Friedrich Merz (CDU).

“Contiamo su azioni più forti e decisive da parte della Germania – ha detto Volodymyr Zelensky – Da parte sua personalmente, ci contiamo molto. Penso che in termini di geopolitica, in termini di Nato, vogliamo davvero sentire la sua posizione in maniera onesta. Speriamo davvero in un aumento della capacità a lungo raggio dell’Ucraina”.

E il leader dell’Unione cristiano democratica (CDU), che secondo i sondaggi è dato vincente nella sfida contro il cancelliere uscente Olaf Scholz, ha ribadito senza indugi il suo impegno a inviare i missili “made in Germany” durante i colloqui.

“Il presidente Zelensky conosce la nostra posizione sui Taurus. Nulla è cambiato. Così come stanno le cose oggi, all’inizio di dicembre 2024, rimane la stessa. Dobbiamo fare tutto il possibile per consentire all’Ucraina di esercitare il suo diritto all’autodifesa senza restrizioni e fare tutto il possibile per porre fine a questa guerra il più rapidamente possibile”, ha concluso Merz.