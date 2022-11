Milano, 8 nov. (askanews) – Le immagini della gioia delle 89 persone a bordo della nave Rise Above, della ong tedesca Mission Lifeline, nel momento in cui viene loro comunicato che possono attraccare al porto di Reggio Calabria, dopo giorni in mare.

La nave ha poi proseguito la rotta verso il porto calabrese dove sono sbarcati tutti i migranti.