La giornalista russa Marina Ovsyannikova ospite a Che tempo che fa: “Ho paura per me e i miei figli”

Marina Ovsyannikova, la giornalista russa che in diretta ha espresso il suo "no" alla guerra in Ucraina, è stata ospite di Fabio Fazio: le sue parole.

La storia di Marina Ovsyannikova, la giornalista russa multata per aver espresso in diretta tv la sua contrarietà alla guerra in Ucraina, ha fatto il giro del mondo e lei è diventata simbolo di coraggio. Si è fatta portavoce di un pensiero comune, che tuttavia fatica a essere espresso.

In Russia, infatti, chi manifesta contro il conflitto nel Paese vicino va incontro a rigidi provvedimenti. La giornalista è stata ospite di “Che tempo che fa”, il celebre programma di Fabio Fazio, dove ha raccontato quanto successo, ha espresso il suo pensiero sulla situazione e non ha nascosto di vivere nella paura.

La giornalista russa contraria alla guerra ospite di Fabio Fazio: le sue parole

“Il giorno prima della protesta sono andata in cartoleria, ho comprato i pennarelli e ho scritto sia in inglese che in russo il cartello di protesta.

Quando è iniziata la guerra avevo deciso fin dal primo giorno di licenziarmi, perché avevo capito che il mio punto di vista non corrispondeva con la linea editoriale”. Con queste parole Marina Ovsyannikova ha commentato il suo gesto.

Tuttavia, ora non mancano paura e preoccuazioni. “Non so cosa accadrà domani quando mi sveglierò: vivo alla giornata e forse è meglio.

Certamente ho paura. Sono una persona normale, un’abitante di Mosca, ho due figli che tiro su da sola e ho paura più per loro che per me stessa. Potrebbero aggredirli a scuola o per strada”, ha dichiarato la giornalista dissidente.

Quindi ha aggiunto: “Se tutte le persone ragionevoli, colte, preparate lasciano questo Paese, chi rimane? E dunque io voglio pensare al futuro del mio Paese. Non ho mai pensato alla possibilità di emigrare.

Sono patriota e mio figlio è un patriota ancora più grande di me”.