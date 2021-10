La giornata del bulldog inglese, tra giochi e raccolta fondi

Milano, 4 ott. (askanews) – Grande affluenza di pubblico per il 24° #BulldogDay del CABI – Club Amatori Bulldog Inglese, che a Zibido San Giacomo (MI) nonostante il tempo incerto ha riunito oltre 200 bulldog inglesi provenienti da tutta Italia e perfino dalla Svizzera.

Un mega evento cinofilo benefico per la raccolta fondi a favore delle associazioni S.O.G.IT – i Giovanniti ed English Bulldog Rescue Italia: nel corso della manifestazione i bulldog si sono cimentati in divertenti giochi nelle acque del lago al centro del Green Dog Club accompagnati da personale qualificato, che ha guidato i simpatici quattrozampe in un percorso di approccio all acqua.

Ma non è tutto: decine di bulldog si sono lanciati nel percorso di agility dog messo a disposizione dalla struttura, divertendosi con un vero esercito di propri simili in uno splendido pomeriggio insieme di giochi e sorrisi.