La Giunta birmana libera detenuti per il capodanno buddista

Milano, 17 apr. (askanews) – La giunta birmana ha iniziato a rilasciare i prigionieri dopo aver annunciato un’amnistia per oltre 3.000 detenuti in occasione del capodanno buddista. Non è specificato se questa grazia si applichi agli arrestati nell’ambito della repressione dell’opposizione al regime.

