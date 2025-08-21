La giuria di X Factor 2025 scalda i motori, prime interazioni

Milano, 21 ago. (askanews) – Una lunga sfilata di aspiranti concorrenti, incontrati e soprattutto ascoltati dai quattro giudici di X Factor 2025: tra un sì e l’altro, tra un no e l’altro, il quartetto composto da Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi affronta le selezioni con precisione e rigore, soprattutto con affiatamento.

Ed eccole, finalmente, le prime immagini delle selezioni dello show, che arriva su Sky e in streaming su NOW da giovedì 11 settembre.

Vediamo già le prime interazioni al tavolo, i primi scambi più o meno accesi, le prime battute, i primi sfottò tra i quattro che dibattono sugli obiettivi che si sono posti in questa prima fase della gara, su cosa sia per loro irrinunciabile e su cosa significhi per loro avere talento. Le selezioni saranno lunghe e complesse, ma il tavolo appare compatto, coeso e con lo sguardo proiettato verso la missione principale del loro ruolo: scovare qualcosa di unico e nuovo, individuare tra i tanti aspiranti protagonisti di X Factor 2025 il vero talento.

Pronti, partenza, via: X Factor 2025, show Sky Original prodotto da Fremantle, arriva su Sky e in streaming su NOW da giovedì 11 settembre.